Prix de clôture Putte-Kapellen - Fin de la saison sur route mardi en Belgique

A l'issue d'un parcours de 158,3 km dans la banlieue-nord anversoise, les débats seront clos alors que l'ultime étape du Tour de Guangxi, dernière épreuve du WorldTour de la saison s'achèvera aussi mardi.

Flanders-Baloise, Tarteletto-Isorex et les formations néerlandaises de Volkerwessels Cycling et Metec-Solarwatt fourniront le plus gros de la liste des engagés.

Arne Marit l'avait emporté l'an dernier.