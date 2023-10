Qualifications Euro 2024 - Le Portugal continue son parcours sans faute, les Pays-Bas arrachent la victoire en Grèce

La Seleçao a infligé un score de forfait à ses adversaires avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo (5e, 22e). Bruno Fernandes (25e), Joao Cancelo 32e) et Joao Felix (41e) sont les autres buteurs de la rencontre.

Dans les deux autres matchs du groupe J, la Slovaquie a signé un succès important au Luxembourg (0-1) sur un but de David Duris alors que l'Islande a largement pris la mesure du Liechtenstein (4-0).

Au niveau du classement du groupe J, le Portugal reste à la première place suivi par la Slovaquie deuxième avec 16 points, le Luxembourg troisième avec 11 points et l'Islande troisième avec 10 unités. Il reste encore deux matchs à jouer dans le groupe mais un ticket à se partager entre ces trois équipes alors que la Bosnie-Herzégovine (5e, 9 pts) et le Liechtenstein (6e, 0 pt) sont définitivement éliminés.

Dans le groupe B, le choc entre la Grèce et les Pays-Bas a été remporté par les Oranje (1-0). Ces derniers ont pu compter sur un penalty transformé par Virgil van Dijk dans les dernières minutes du match (90e+3). De son côté, l'Irlande a décroché une victoire logique en déplacement à Gibraltar (4-0).

Au classement, la France, déjà qualifiée, reste en tête devant les Pays-Bas et la Grèce qui se partagent les deuxième et troisième places avec 12 points mais un match de moins au compteur des Néerlandais. L'Irlande est quatrième avec 6 points et Gibraltar cinquième et dernier avec zéro point.