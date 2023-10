TC Charleroi - Cinq ans de prison requis pour une tentative d'extorsion armé d'un cutter

Un homme a été victime d'une agression au cutter dans un parc carolo le 3 mai dernier en fin d'après-midi. "L'agresseur lui a réclamé cinq euros, ce qu'il a refusé de donner. Le suspect a alors asséné un coup de cutter au crâne de la victime avant de prendre la fuite", a précisé le substitut Plasman. Des témoins ont donné une description physique et vestimentaire du suspect et les caméras de surveillance de la ville ont été inspectées. "Il portait une veste en cuir noire et un pantalon noir. La direction de sa fuite a également été donnée. Finalement, le prévenu a été interpellé et correspondait à ces détails", a ajouté le parquet.