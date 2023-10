Un premier Stadium Summit pour discuter de la construction de nouveaux stades

"Avec une industrie belge qui est à la pointe en matière de technologie et d'infrastructure dans le domaine du sport et de l'expérience, les organisateurs voulaient permettre aux clubs et aux entreprises qui bénéficient d'une renommée internationale en matière d'infrastructure et de technologie de se rencontrer", explique la fédération des clubs de football belges.

Cette dernière espère une prise en charge "efficace" des dossiers, surtout avec les élections de 2024 en vue. "Une procédure d'autorisation plus rapide est nécessaire. Des améliorations dans ce domaine permettraient de débloquer non seulement l'impasse dans le football, mais aussi la situation relative au ring d'Anvers ou à la construction de nouvelles centrales électriques", estime le CEO de l'organisation, Lorin Parys. "Alors qu'au Danemark, on envisage déjà un deuxième ou troisième stade, ici, nous en sommes encore au premier", a-t-il ajouté, précisant que plus d'un demi-milliard d'euros de projets sont déjà sur la table.

Les présidents de club Peter Croonen (Racing Genk), Philippe Bormans (Union St-Gilloise) et Mehdi Bayat (Charleroi), Manu Leroy (KBVB) ainsi que l'experte d'Agoria Isabelle Michiels et le ministre flamand des Sports, Ben Weyts (N-VA), ont notamment partagé une table ronde dans laquelle ils ont mis en lumière l'évolution des attentes vis-à-vis des stades surtout en matière de multifonctionnalité, d'expérience utilisateur et d'impact social.

Ainsi, le nouveau stade de Charleroi, prévu pour 2027-2028, sera aussi conçu comme une salle événementielle, une première en Wallonie, et "lancera le développement de tout un quartier de Charleroi", a indiqué le président carolorégien Mehdi Bayat.