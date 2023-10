Amazon a attiré 1.200 entreprises belges en un an

Au total, les entreprises belges ont vendu 5 millions de produits sur la plateforme. Les consommateurs pouvaient auparavant faire leurs achats via les sites français, allemand et néerlandais d'Amazon, et une version belge est désormais disponible depuis octobre 2022. Amazon vend lui-même des produits mais y propose également une boutique dédiée aux marques belges.

L'entreprise s'appuie sur son propre centre de livraison à Anvers et collabore également avec bpost pour livrer une grande partie de ses colis. Cela restera le cas pour le moment. "Nous investirons davantage dans la logistique si nécessaire, mais nous n'avons pas d'annonce majeure à faire à ce sujet", a précisé la "country manager" Eva Faict lors d'un point presse mardi.

Amazon indique également travailler à la résolution de problèmes de traduction automatique, surtout du français vers le néerlandais.

La société a par ailleurs présenté les résultats d'une étude démontrant les atouts de la vente en ligne pour les entrepreneurs belges qui n'ont pas encore franchi le pas. A partir du 23 octobre, Amazon veut les convaincre à l'aide de cours numériques gratuits dans une e-académie.