Attentat à Bruxelles - De Moor veut "réagir fermement" si les pays refusent de récupérer leurs ressortissants

Mme de Moor entend utiliser "des mesures en matière d'investissements commerciaux, de coopération au développement et de politique des visas" comme moyen de pression envers ces pays, a-t-elle expliqué lors de la conférence de presse consécutive au Conseil national de sécurité.

Celui-ci, composé du Premier ministre, des vice-Premiers ministres et des ministres compétents, ainsi que des personnes qui dirigent les services (de sécurité) en charge, s'est réuni vers 15h00 pour évaluer la menace qui pèse sur la Belgique et sa capitale, et tirer au clair certains éléments ayant mené à l'attentat terroriste qui a coûté la vie à deux Suédois, lundi soir à Bruxelles.

L'assaillant, un Tunisien de 45 ans, avait reçu un ordre de quitter le territoire en octobre 2020 et était donc en séjour illégal depuis lors. Sa demande d'asile, introduite en novembre 2019, avait été rejetée.

"Pour les personnes qui reçoivent une décision négative, nous devons absolument être en mesure d'organiser des retours", a déclaré mardi la secrétaire d'État. "Un suivi proactif immédiatement après la décision négative" pour éviter que la personne concernée ne disparaisse du radar des autorités est dès lors "crucial". "De plus, il faut faire en sorte (...) que les pays acceptent de reprendre leurs ressortissants. Tant que nous n'aurons pas mis tout notre poids dans la balance, cela ne marchera pas."