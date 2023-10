Attentat à Bruxelles - Des vêtements de l'armée volés dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Gilles

"Nous avons effectivement reçu une plainte pour vol par l'intermédiaire de la zone de police Montgomery (Etterbeek/Woluwe Saint-Lambert/Woluwe Saint-Pierre), qui a dressé le procès-verbal et nous a informés", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la police de Bruxelles-Midi. "Compte tenu du contexte d'aujourd'hui (mardi) et d'hier (lundi), nous avons transmis cette information par précaution et non pas parce que nous avons des éléments qui permettent d'établir un lien."