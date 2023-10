Attentat à Bruxelles - La police de Vilvorde-Machelen demande le rétablissement complet du Plan Canal

Le Plan Canal fédéral a été lancé à la suite des attentats à Paris du 13 novembre 2015. L'objectif était de mettre en place une coopération contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme dans la zone du canal, qui comprend sept communes (St-Gilles, Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, St-Josse et Schaerbeek, ainsi que Vilvorde en périphérie et le territoire de Laeken).