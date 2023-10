Attentat à Bruxelles - Le Centre d'Action laïque appelle à lutter contre l'islam radical

"Plus que jamais, l'extrémisme, qu'il soit politique ou religieux, doit être combattu. La terreur ne peut faire reculer les valeurs démocratiques et les droits et libertés fondamentales", a réagi mardi matin le Centre d'Action Laïque (CAL) au lendemain de l'attentat terroriste qui a coûté la vie à deux ressortissants suédois à Bruxelles.