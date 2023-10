Attentat à Bruxelles - Le Conseil des musulmans de Belgique condamne l'attentat

Le Conseil musulman de Belgique, l'organe représentatif du culte islamique, a condamné avec la plus grande fermeté l'attentat commis à Bruxelles lundi soir et qui a coûté la vie à deux personnes. Il a appelé les autorités "à la plus grande fermeté pour protéger notre communauté nationale et pour faire la lumière le plus rapidement possible sur cette importation de conflits qui ne nous concernent pas".