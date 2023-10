Attentat à Bruxelles - Le niveau de la menace sera réévalué ce mardi

Dans la foulée de l'attentat terroriste qui a eu lieu lundi soir à Bruxelles, l'Ocam avait relevé de 2 (menace "moyenne") à 3 ("grave") le niveau de la menace à l'échelle nationale, tandis que celui-ci a été réévalué à 4 ("très grave") en Région bruxelloise.

C'est la première fois depuis plus de cinq ans que le niveau de menace "3" est à nouveau en vigueur sur notre territoire. Il implique une menace "possible et vraisemblable".

Le niveau de menace 4, soit l'échelon le plus élevé, est rare. Il avait été activé pendant deux jours après les attentats terroristes qui avaient frappé la capitale le 22 mars 2016.