Attentat à Bruxelles - Les écoles de la coupole flamande GO! de Bruxelles resteront fermées mardi

L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) a relevé de 2 à 3 le niveau de la menace à l'échelle nationale, avait indiqué lundi soir le Centre de crise National quelques heures après l'attaque qui a coûté la vie à deux personnes et lors de laquelle une 3e a été blessée grièvement. En Région bruxelloise, il a été placé à 4, soit l'échelon le plus élevé, "en raison d'une menace grave et imminente".