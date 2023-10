Attentat à Bruxelles - Les Pays-Bas en contact avec les autorités belges

Les Pays-Bas suivent la situation à Bruxelles, où un double assassinat de ressortissants suédois a été perpétré dans les rues de la capitale, et sont en contact avec les autorités belges, a fait valoir le coordinateur néerlandais de lutte contre le terrorisme et de la sûreté, Pieter-Jaap Aalbersberg, via le réseau social X.