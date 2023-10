Attentat à Bruxelles - Personnel de sécurité supplémentaire aux Musées royaux des Beaux-Arts

"Nous avons décidé de rester ouverts et n'avons pas reçu de consigne de fermeture. La sécurité est renforcée", explique Hélène Lebailly. Les musées ont fait appel à du personnel de sécurité supplémentaire. Les six musées (Old Masters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern, Wiertz et Meunier) disposent déjà d'un service de sécurité et il n'y a pas lieu de paniquer, indique-t-elle.