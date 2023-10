Attentat à Bruxelles - Sélectionneur suédois: "Dans quel monde vivons-nous ?"

"Nous sommes très tristes et nous avons quasiment les larmes aux yeux", a déclaré le sélectionneur suédois Janne Andersson lors d'un point-presse qui s'est tenu au stade Roi Baudouin.

"Nous avons appris cette incroyable nouvelle à la mi-temps", explique Janne Andersson. "Nous étions très tristes. Les joueurs ne voulaient plus jouer. Dans quel monde vivons-nous ? Ces derniers temps, il y a eu de nombreuses victimes d'armes à feu. Nous voulons exprimer nos condoléances aux familles des victimes".

Le capitaine suédois Victor Lindelöf a expliqué que les Suédois ont rapidement consulté les Diables Rouges. "Nous nous sommes mis d'accord pour ne pas jouer. Les Belges ont également estimé que c'était la seule option possible. Le plus important est que les supporters soient en sécurité. Le stade est l'endroit le plus sûr pour eux", dit le défenseur de Manchester United.