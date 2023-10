Attentat à Bruxelles - Un débat en commission de la Chambre mercredi après-midi

Cette commission conjointe organisera un débat d'actualité en présence de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, de la Justice Vincent Van Quickenborne et de la secrétaire d'État à l'Asile et la migration Nicole de Moor. Les députés de leurs paris respectifs, Nathalie Muylle (CD&V) et Tim Vandenput (Open Vld), ont confirmé la disponibilité de leurs ministres. La commission a en outre décidé d'envoyer une invitation au Premier ministre Alexander De Croo. La réunion devrait avoir lieu dans l'après-midi, à une heure à confirmer.