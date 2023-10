Championnat du monde de curling par équipe mixte - La Belgique subit une première défaite contre le Japon

Après des victoires contre l'Écosse (6-3), le pays de Galles (8-3), l'Irlande (10-1) et l'Angleterre (6-3), la Belgique partage la 2e place de leur groupe avec le Japon. La Suède est toujours invaincue et en tête du groupe.

Timo Verreycken, Mirte Michiels, Jeroen Spruyt et Caro Van Oosterwyck, qui jouent tous les quatre à Zemst, doivent encore affronter les Pays-Bas et Israël mercredi et la Suède jeudi.

Les 'Belgian Penguins' doivent terminer dans le top 3 de leur groupe pour se qualifier pour la phase à élimination directe qui débute vendredi.

Les 34 nations participantes ont été réparties dans deux groupes de neuf équipes et deux groupes de huit équipes.