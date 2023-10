Elections en Pologne - L'ensemble des bulletins de vote ont été dépouillés, pas de majorité pour le PiS

La Coalition civique (KO) de Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais (2007-2014) et ex-président du Conseil européen (2014-2019), arrive en deuxième position avec 30,70% des voix. Une majorité pourrait être formée entre ce parti et deux autres formations pro-européennes, la Troisième Voie (chrétiens-démocrates, ayant obtenu 14,40% des voix) et la Gauche (8,61%).