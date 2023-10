European Open - David Goffin a connu un "début difficile" mais est resté calme

Goffin a bouclé le match en moins d'une heure, après avoir été mené 0-3. "J'ai commis quelques erreurs et je me suis mis en difficulté, mais je n'ai pas paniqué. Ensuite, tout s'est bien passé. Je lisais bien son service et, par conséquent, je lui renvoyais bien", a confié le Liégeois.

"Ce tournoi est important pour moi et j'ai pris le temps de bien me préparer. Cela a porté ses fruits. C'est un fait que l'on joue mieux quand on est plus frais, mais je ne sais pas si cela signifie que je jouerai moins de tournois à l'avenir. Mon programme dépendra aussi du classement que j'aurai à la fin de l'année".

Le prochain adversaire de Goffin sera la tête de série numéro six, l'Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 64) ou le qualifié français Giovanni Mpetschi Perricard (ATP 226). "Baena n'est évidemment pas à sous-estimer, même s'il est de toute façon meilleur sur terre battue. Quant à Mpetschi, c'est un géant (2m03, 98 kg). Il peut rendre la vie difficile à n'importe qui".

Le fait qu'Alexander Blockx ait décroché sa place pour le tableau principal après son duel avec Gilles-Arnaud Bailly est également une bonne chose pour Goffin. "Ce sont deux jeunes Belges avec beaucoup de potentiel, ce qui est très prometteur pour la Coupe Davis. J'espère qu'ils parviendront rapidement à se faire une place au sommet".