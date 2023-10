Invasion de l'Ukraine - Le Parlement européen veut 50 milliards d'euros de soutien financier à l'Ukraine

La manière de capter et d'utiliser légalement ces actifs russes reste à l'étude au sein des institutions européennes, et aucune proposition concrète n'est encore sur la table. La Belgique, où siègent des sociétés de services financiers internationaux où sont gelés bon nombre de ces actifs, pourrait déjà débloquer un total de 2,3 milliards d'euros pour l'Ukraine en 2022 et 2023 grâce aux taxes prélevées sur les intérêts que ces actifs rapportent.