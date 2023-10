Invasion de l?Ukraine - L'Ukraine affirme avoir détruit neuf hélicoptères russes

L'armée ukrainienne a affirmé mardi avoir détruit neuf hélicoptères russes lors de frappes aériennes sur des aérodromes situés près des villes de Lougansk et de Berdiansk, occupées par les Russes. Des équipements spéciaux, un système de défense antiaérienne et des stocks d'armes ont également été détruits, de même que des pistes de décollage et d'atterrissage, selon une communication des forces spéciales ukrainiennes diffusée sur Telegram. La Russie n'a pas confirmé cette information.