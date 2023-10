Invasion de l'Ukraine - "Pas de preuve" de livraisons d'armes nord-coréennes à la Russie, selon le Kremlin

"Les renseignements britanniques disent ça, les renseignements américains disent ça, ça fait longtemps. Ils le disent tout le temps, mais ne présentent jamais de preuve", a dit le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence d'État, TASS.

S'il n'a donc ni infirmé ni confirmé les affirmations faisant état de livraisons d'armes à la Russie, M. Peskov a souligné que Moscou et la Corée du Nord allaient continuer de construire leurs relations "dans tous les domaines". "C'est notre droit souverain", a-t-il ajouté.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, avait dit la semaine dernière que la Corée du Nord a livré dans les dernières semaines "plus de mille conteneurs" de matériel militaire et de munitions à la Russie. Selon lui, ce matériel sera utilisé pour "attaquer des villes ukrainiennes et tuer des civils ukrainiens".

Le président russe Vladimir Poutine avait accueilli mi-septembre en Russie le dirigeant nord-coréen, Kim Jong Un, quelques semaines après la visite en Corée du Nord du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou.

Les deux pays, sous sanctions internationales, ont affiché leur ambition de développer leur coopération, notamment militaire.

Selon les renseignements occidentaux, le Kremlin sont intéressés par les stocks de munitions de son voisin pour soutenir son assaut en Ukraine, tandis que Pyongyang voudrait de l'aide pour développer son programme nucléaire ainsi qu'une assistance humanitaire.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, actuellement en visite en Chine tout comme Vladimir Poutine, se rendra mercredi en Corée du Nord.

Si aucune date n'a été fixée, selon le Kremlin, le président russe a accepté une invitation de M. Kim à se rendre en Corée du Nord.