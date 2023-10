ITF Hambourg - Sofia Costoulas et Amélia Waligora sorties au premier tour

Costoulas, 294e mondiale et tête de série N.3, a été battue en trois sets 2-6, 6-4, 6-4 en 2 heures et 21 minutes la Russe Alevtina Ibragimova, 644e mondiale et issue des qualifications

Waligora, 913e mondiale et issue des qualifications, s'est aussi inclinée en trois sets 1-6, 6-4, 6-0 devant, l'Allemande Julia Middendorf, 356e mondiale et tête de série N.7, en 1 heure et 45 minutes.

Au deuxième tour, Middendorf pourrait affronter Eliessa Vanlangendonck, 783e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, qui défiera l'Américaine Chiara Scholl (WTA 521) au premier tour.

Alison Van Uytvanck, 296e mondiale et tête de série N.8, est aussi présente dans la cité portuaire allemande. Au premier tour, elle sera opposée à l'Allemande Lara Schmidt (WTA 562) plus tard mardi.