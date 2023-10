JO 2024 - La Belgique pourra envoyer quatre coureurs à la course en ligne des JO de Paris

La Belgique a terminé en tête du classement des nations de l'Union cycliste internationale (UCI) chez les messieurs et trosième chez les dames. Par conséquent, la Belgique pourra aligner le maximum de quatre coureurs et coureuses dans la course en ligne de cyclisme sur route l'an prochain aux Jeux olympiques de Paris.