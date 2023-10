Le niveau des élèves est en baisse, jugent leurs enseignants

Ce pourcentage grimpe à 81% en Flandre, contre 65% en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les professeurs qui travaillent dans un milieu « très favorisé » ont un jugement un peu moins négatif (63%) que ceux enseignant à des enfants « très défavorisés » (75%).

Selon les enseignants sondés, plus d'un tiers de leurs élèves n'atteignent pas un niveau de maîtrise suffisant. Dans les milieux socio-économiques très défavorisés, près de la moitié des élèves livrent des résultats jugés faibles ou insuffisants.

Interrogés sur les causes de ce déclin, les enseignants avancent différentes causes à la fois externes et internes au système scolaire.

Parmi les principales raisons externes figurent notamment le temps passé sur les jeux vidéo et les réseaux sociaux, les conditions de vie à la maison, le manque de stimulation de la part des parents.

L'organisation scolaire est toutefois aussi responsable de cette baisse de niveau, selon les enseignants.

Ceux-ci pointent d'abord le trop grand nombre d'élèves par classes, mais aussi le phénomène de ségrégation scolaire qui voit une forte proportion d'élèves en difficultés être concentrés dans une même classe ou une même école.

Pour relever le niveau, il conviendrait, selon enseignants interrogés, de logiquement réduire la taille des classes (92% des profs le préconisent) et de mettre fin aux écoles devenues des "ghettos de pauvres" (65%).

Trois quarts des enseignants aimeraient aussi avoir davantage d'autonomie pédagogique pour faire face aux différentes situations auxquelles ils sont confrontés.