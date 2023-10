Les violences sexuelles sur mineurs en hausse alarmante, selon WeProtect Global Alliance

L'étude indique également une augmentation significative de l'extorsion financière à caractère sexuel --les auteurs manipulent les jeunes pour qu'ils partagent des images et des vidéos d'eux-mêmes à caractère sexuel, puis les extorquent--, les signalements étant passés de 139 en 2021 à plus de 10.000 en 2022.

Depuis début 2023, les cas de criminels utilisant également des intelligences artificielles (IA) génératives pour créer du matériel inapproprié impliquant des mineurs et pour exploiter ces derniers ont fortement augmenté en volume de façon constante, révèle encore le rapport.

Pour combattre cette menace, tous les acteurs impliqués, gouvernements, fournisseurs de services en ligne, organisations de la société civile et intervenants doivent impérativement agir, recommande le rapport.

"Nous partageons l'objectif de WeProtect Global Alliance de créer des expériences en ligne sûres et positives pour les jeunes", assure Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité chez Meta. "Nous avons mis au point plus de 30 outils dans ce but. Nous réglons, par exemple, automatiquement les comptes des adolescents en mode 'privé' lorsqu'ils rejoignent Instagram".