Macron: "Tous les États européens sont vulnérables" face au "terrorisme islamiste"

"Tous les États européens sont vulnérables. Et il y a un retour en effet de ce terrorisme islamiste, et nous avons tous une vulnérabilité. C'est celle qui va avec des démocraties, des États de droit où vous avez des individus qui à un moment peuvent décider de commettre le pire", a répondu M. Macron lors d'une conférence de presse à Tirana. Le chef de l'État a ajouté, s'agissant de l'attentat d'Arras (nord de la France), qu'il n'avait "pas vu de défaillance" des services et du ministère de l'Intérieur français.