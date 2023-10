Mercato cycliste - Jonas Gregaard renforce Lotto Dstny

Gregaard, 27 ans, ne compte aucune victoire en carrière et a surtout eu un rôle de lieutenant auprès de Tobias Halland Johannsessen et Alexander Kristoff chez Uno-X. Lotto Dstny le décrit également comme "un baroudeur accompli dans les courses à étapes".

"Je suis un coureur complet, plutôt du type grimpeur", a expliqué Gregaard, cité dans le communiqué. "Si je devais me comparer à un autre coureur de Lotto Dstny, je penserais plutôt à Andreas Kron ou à Maxim Van Gils, même s'ils sont un peu plus forts que moi. Je suis donc disposé à les aider dans les épreuves vallonnées. J'aime courir offensivement, être à l'avant de la course et parfois essayer de décrocher un bon résultat dans les courses par étapes."

Stéphane Heulot, le CEO de l'équipe belge, a ajouté que Gregaard roulera pour les leaders mais aura aussi l'occasion de jouer sa carte personnelle. "Jonas a l'habitude de travailler pour un leader et il aidera l'équipe dans les courses plus vallonnées, mais il recevra également sa chance dans les courses par étapes. Il jouit d'une longue expérience, c'est un équipier respecté par tout le peloton. C'est sans aucun doute une très bonne recrue pour notre équipe."