Prix de clôture Putte-Kapellen - Victoire du Néerlandais Coen Vermeltfoort, David van der Poel 2e de sa dernière course

L'an dernier, Coen Vermeltfoort avait terminé 2e derrière le Belge Arne Marit au palmarès de l'épreuve, qui a eu le label UCI jusqu'en 2017, avant d'être disputée depuis sous la forme d'une kermesse professionnelle.

"J'avais vraiment envie de gagner. Il y avait pas mal de vent et le rythme était élevé, ce qui a rendu la course difficile. Bien sûr, le peloton était relativement petit, mais cela rend parfois les choses plus difficiles, car il n'y a alors aucun contrôle. Je suis heureux de voir mon nom figurer au palmarès impressionnant de cette course".

David van der Poel, 31 ans, a pris lui la 2e place de la dernière course de sa carrière. "Lorsque notre groupe de tête de 14 s'est formé, il est devenu évident que le vainqueur était devant. J'étais le seul de mon équipe et j'ai dû concentrer mon sprint sur les hommes de l'équipe Volkerwessels. Je ne figurerai pas malheureusement pas au palmarès de ce Prix de clôture, que mon père avait remporté. C'était la dernière course de ma carrière", déclare le frère du champion du monde Mathieu van der Poel.

Adrie van der Poel, le père de David et Mathieu, avait remporté ce Prix de clôture en 1987 devant Rik Mannaerts et Gerrie Knetteman.