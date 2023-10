Qualifications Euro 2024 - L'Angleterre se qualifie pour l'Euro en dominant une Italie en plein doute

Après un premier quart d'heure haché, Gianluca Scamacca a débloqué son compteur en sélection (15e) en reprenant, seul au point de penalty, un centre de Giovanni Di Lorenzo. Une faute de Di Lorenzo dans la surface a donné un penalty aux Anglais, impeccablement converti par Harry Kane (32e). L'Angleterre a haussé le niveau de jeu en seconde période et Marcus Rashford a donné l'avantage aux siens (57e) après avoir repiqué de la gauche sur un contre, bien servi par Jude Bellingham. Harry Kane s'est enfin offert un doublé (77e), lancé en un contre un avec Gianluigi Donnaruma par une erreur de relance italienne.

Les Three Lions prennent le large au classement (16 points) et comptent désormais six longueurs d'avance sur l'Italie, reléguée à la troisième place suite à la victoire dans le même temps de l'Ukraine (13 points, mais un match de plus) contre Malte (1-3).

Dans le groupe G, la Serbie a attendu la fin de match pour se défaire du voisin monténégrin (3-1), avec notamment un doublé de l'ancien d'Anderlecht Aleksandar Mitrovic (9e, 73e) et un but de Dusan Tadic (77e). Les Serbes confortent leur deuxième place et reviennent à un point de la Hongrie (14 points), tenue en échec par la Lituanie (2-2).

Dans le groupe H, le Danemark a cravaché pour battre Saint-Marin (1-2), dernière nation au ranking FIFA. Les Danois sont en tête du groupe à égalité de points avec la Slovénie, qui s'est imposée en Irlande du Nord (0-1).