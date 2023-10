Qualifications Euro 2024 - Le Kazakhstan renverse la Finlande et revient à un point de la tête du groupe H

Robert Taylor a ouvert le score en première période pour les Finlandais (28e). Ceux-ci ont longtemps mené au score mais se sont fait rejoindre en fin de match, concédant un pénalty Bakhtiyor Zaynutdinov (77e). Le milieu de Besiktas s'est ensuite offert un doublé en toute fin de match (90e+2).

À égalité de points (12) avec son adversaire du jour avant le match, le Kazakhstan prend désormais seul la troisième place du groupe H avec 15 points, un de moins que la Slovénie et le Danemark, qui se déplacent respectivement en Irlande du Nord et au Danemark plus tard dans la soirée.