Qualifications Euro U21 2025 - Swerts satisfait d'avoir vu ses joueurs "faire basculer un match équilibré" en Hongrie

"C'était un match très difficile qui s'est transformé en duel tactique" a analysé Swerts après la rencontre. "Nous savions à l'avance que nous devions être très patients. Nous avons réussi à faire basculer un match équilibré de notre côté". Kazeem Olaigbe a une nouvelle fois marqué, comme lors des deux matches précédents. "C'est très bon pour lui" a réagi Swerts. "C'est pour cela qu'il a été sélectionné. Il peut faire la différence lorsque l'adversaire fatigue".

Les Belges ont également réussi une bonne prestation défensive, avec un 3e clean-sheet d'affilée, au plus grand bonheur de leur sélectionneur : "On y travaille sans relâche. Quand on voit le travail abattu par nos milieux de terrain, nos défenseurs et Maarten (Vandevoort, ndlr), on se dit que c'est comme ça qu'on gagne des matches".