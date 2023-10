Serie A - La fédération italienne suspend Nicolo Fagioli sept mois pour des paris illégaux

Fagioli, appelé une fois en sélection italienne, devait initialement écoper d'une suspension d'un an, mais a trouvé un accord avec le parquet pour réduire sa peine après avoir coopéré à l'enquête. Il devra toutefois suivre une thérapie pour soigner son addiction durant les cinq mois suivants et s'acquitter d'une amende de 12.500 euros. Fagioli devra aussi faire dix apparitions publiques pour partager son expérience avec ses pairs.

Fagioli est au cœur d'un scandale de paris. Le Turinois aurait joué plus d'un million d'euros sur des plateformes en ligne, utilisant plusieurs pseudonymes pour dissimuler son identité et jouant également sur des sites illégaux. En Italie comme ailleurs en Europe, les footballeurs professionnels n'ont pas le droit de parier sur leur sport.

Les internationaux Nicolo Zaniolo (Aston Villa) et Sandro Tonali (Newcastle United) sont également impliqués dans l'enquête, même si rien n'a encore été démontré dans leur cas. Ils ont tous deux quitté la Squaddra Azzura vendredi après avoir été interrogés par la police. L'agent de Tonali, Guiseppe Riso a par ailleurs reconnu le problème d'addiction au jeu de son client mardi, lors d'un évènement à l'ambassade d'Italie à Londres.

"Sandro est sous le choc. J'espère que cette expérience l'aidera à sauver sa vie et celle d'autres personnes souffrant de la même addiction, y compris tous les jeunes qui commencent à lutter contre cette dépendance. Sandro joue le match le plus important de sa vie, contre l'addiction au jeu. Il a gagné beaucoup de grands matchs dans sa vie et je suis sûr qu'il gagnera celui-là aussi".