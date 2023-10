Mercato cycliste - Marc Sarreau revient chez Groupama-FDJ

"On m'attend sur un rôle précis: lancer les sprints. C'est ce que je cherchais. C'est un challenge stimulant", déclare Marc Sarreau dans un communiqué. Je côtoie les sprints depuis neuf saisons. J'ai commencé en lançant Arnaud Démare, j'ai appris avec son train puis j'ai eu ma carte. Je connais le peloton, l'emballage final, et ça me tient à cœur d'endosser ce rôle de grand frère auprès notamment de Paul Penhoet et Matthew Walls. J'ai connu trois saisons compliqués à cause des blessures et des maladies. J'espère maintenant que ces problèmes sont derrière moi et que je vais pouvoir faire une saison pleine", ajoute le Vierzonnais.

Marc Sarreau compte 17 victoires à son palmarès, toutes décrochées dans l'Hexagone. Il a levé les bras au ciel pour la dernière fois fin août en enlevant la 4e étape du Tour Poitou-Charentes, l'épreuve sur laquelle il avait remporté son premier bouquet en 2015.