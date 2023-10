Attentat à Bruxelles - Les Premiers ministres belge et suédois ont rendu hommage aux victimes de l'attentat

La cérémonie a débuté vers 10h15 avec un moment solennel rythmé uniquement par les notes d'un violoncelle. Les deux chefs d'État ont ensuite observé un moment de silence avant d'aller déposer des couronnes de fleurs devant le bâtiment dans le hall duquel l'attaque s'est déroulée. Alexander de Croo a déposé avec les fleurs un maillot de football suédois, alors qu'Ulf Kristersson y attachait une écharpe aux couleurs de son pays.

D'autres membres du gouvernement fédéral se sont ensuite relayés pour déposer d'autres couronnes de fleurs, notamment les ministres de l'Intérieur et des Affaires étrangères, Annelies Verlinden et Hadja Lahbib. Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close a également orné le bâtiment d'une couronne fleurie, tout comme Rudy Vervoort et Elio Di Rupo.

Aucun représentant du gouvernement flamand n'était présent.

Lundi soir vers 19h00, un individu ouvre le feu avec une arme de guerre sur la place Sainctelette à Bruxelles. Deux personnes sont tuées et une autre grièvement blessée. Toutes trois sont de nationalité suédoise. L'auteur prend ensuite la fuite en scooter. Dans plusieurs vidéos postées sur les réseaux sociaux, l'homme clame sa sympathie pour l'État islamique et s'enorgueillit d'avoir abattu trois Suédois.

L'auteur de l'attaque, Abdesalem L., est finalement localisé dans un café à Schaerbeek et neutralisé par les forces de l'ordre mardi matin. Il est décédé de ses blessures à l'hôpital. Il s'agit d'un homme de 45 ans d'origine tunisienne qui se trouvait en séjour illégal en Belgique.