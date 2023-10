Avec la campagne "BXNord", l'ASBL Up4North affiche sa volonté de "transformer le quartier"

À l'occasion du lancement de la campagne, l'ASBL inaugure mercredi un nouveau site web, "www.bxnord.be". Celui-ci s'ouvre sur des photos du canal et de Tour et Taxis, ainsi que sur une citation: "There is a new downtown in town" ("Il y a un nouveau centre-ville en ville"). Le site entend centraliser des informations sur les activités futures dans le quartier, les partenaires et les initiatives locales, l'évolution des différents chantiers, etc.