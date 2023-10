Challenger d'Olbia - Joris De Loore écarte Tirante et passe au deuxième tour en Italie

Le N.2 belge a échangé son service avec Tirante en début de rencontre, et il ne l'a plus cédé ensuite malgré deux balles de contre-break alors qu'il servait pour le gain de la première manche. Il a pris l'ascendant dès la reprise, et a ainsi conclu la partie après son deuxième break de la deuxième manche, en moins d'une heure et demie.

Au prochain tour, c'est l'invité sud-africain Lloyd Harris (ATP 141) qui attend De Loore. Celui-ci s'est débarrassé de l'Italien Alessandro Giannessi (ATP 210) au 1er tour.

Joris De Loore a été dispensé de passer les tours qualificatifs à la suite de son parcours jusqu'en finale au Challenger 125 de Bratislava, joué la semaine dernière en Slovaquie sur surface dure et doté de 145.000 euros.