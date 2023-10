Championnat du monde de rallye-raid - Guillaume de Mévius, 12e, est satisfait après une "bonne course"

"Pouvoir piloter une voiture dans cette catégorie était magique", s'est enthousiasmé De Mévius après la course. "C'est juste dommage d'avoir eu trois crevaisons mardi. C'était en fait deux crevaisons et une valve cassée, mais le résultat est plus ou moins le même. Dans un virage, je suis sans doute allé un peu trop loin, ce qui a fait que des cailloux se sont glissés entre la jante et la valve, ce qui l'a cassée".

Mercredi, de Mévius a de nouveau connu un problème technique. "Un amortisseur s'est cassé et on a été contraint de réduire les gaz pendant les trois quarts de la course. Mais nous restons satisfaits : nous avons fait une bonne course. Bien sûr, nous avons manqué d'expérience, ce qui est normal après seulement deux jours d'essais au compteur. Nous avons encore beaucoup à apprendre, tant sur la voiture que sur la catégorie".

De Mévius a investi dans sa carrière en prenant le départ du rallye avec sa propre voiture. Il espère désormais du mouvement sur le marché des pilotes après le départ d'Al-Attiyah de Toyota. "J'espère qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles. Il y a des discussions dans les prochains jours, nous attendons".