Conflit israélo-palestinien - L'Iran appelle les pays musulmans à rompre avec Israël

Depuis la révolution islamique de 1979, l'Iran considère Israël comme son ennemi. Dans les années 90, la république islamique a entamé la construction d'un réseau politique et militaire au Moyen-Orient, dont l'organisation chiite du Hezbollah, située au Liban, fait notamment partie. Depuis plusieurs jours, des incidents entre l'armée d'Israël et le Hezbollah ont d'ailleurs eu lieu à la frontière entre Israël et le Liban.