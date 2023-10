Diables Rouges - Un succès contre l'Azerbaïdjan devrait assurer le statut de tête de série pour le tirage

Pour être tête de série en vue du tirage du prochain Euro, la Belgique doit terminer parmi les cinq meilleurs vainqueurs de groupe des éliminatoires. En cas de victoire le 19 novembre au stade Roi Baudouin contre les Azerbaïdjanais, les Diables termineraient premiers de la poule F avec 20 points (si l'UEFA considère le match nul contre la Suède comme définitif). Selon ce scénario, seule la Hongrie pourrait théoriquement déloger la Belgique dans le top-5 des meilleurs vainqueurs de groupe. Celle-ci joue encore en Bulgarie et à domicile contre le Monténégro en novembre, et devra conquérir 6 points en plus d'améliorer largement sa différence de buts, moins bonne que celle des Diables Rouges (+7 contre +13).

Les quatre autres vainqueurs de groupe avec le statut de tête de série seront (s'ils gagnent leurs derniers matches) le Portugal (24 points), la France (24 points), l'Angleterre (22 points) et l'Espagne ou l'Écosse (21 points).

Le tirage au sort de la phase de groupes de l'Euro 2024 aura lieu le 2 décembre à Hambourg. L'Allemagne, organisatrice, sera tête de série en tant que pays hôte.