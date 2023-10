Fausse alerte d'incendie dans le métro bruxellois

Aux alentours de 18h30, un conducteur de métro a informé les pompiers de Bruxelles de flammes à hauteur du tunnel entre les stations de métro bruxelloises De Brouckère et Gare Centrale (lignes 1 et 5). Une reconnaissance des faits a eu lieu, le courant a été coupé, et le trafic a été interrompu sur ces lignes. Les conducteurs ont dû descendre du métro. Il s'agissait d'une fausse alerte.

La STIB s'occupe de rétablir la circulation des lignes de métros concernées d'ici peu.