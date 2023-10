ITF Hambourg - Eliessa Vanlangendonck passe au deuxième tour

Eliessa Vanlangendonck s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi de tennis ITF d'Hambourg, joué sur surface dure et doté de 60.000 dollars, mardi en Allemagne. La joueuse belge de 26 ans, 783e mondiale et bénéficiaire d'une invitation, a battu au premier tour l'Américaine Chiara Scholl (WTA 521) en deux sets 6-3, 6-3 et 52 minutes de jeu.