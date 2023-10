La Belgique alloue 1,5 million d'euros pour le déminage humanitaire en Syrie et en Irak

Le besoin de déminage en Syrie et en Irak reste très élevé, la contamination par les mines et autres restes explosifs continuant d'avoir un impact non seulement sur la sécurité immédiate des populations mais aussi sur leur accès à l'aide humanitaire, sur les possibilités de reconstruction et de stabilisation et sur le développement durable (éducation, soins de santé, etc.).