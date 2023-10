La fièvre catarrhale repérée dans probablement 2.250 élevages aux Pays-Bas

Le nombre d'élevages bovins où la fièvre catarrhale suspectée est présente aux Pays-Bas est passé à plus de 2.250. Dans près de 1.490 élevages, l'infection a été confirmée et dans quelque 770 exploitations, il y a de sérieuses raisons de penser que la maladie s'est déclarée, selon une mise à jour quotidienne de l'Autorité néerlandaise de sécurité des aliments et des produits de consommation (NVWA).