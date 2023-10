Le CSA distribue des bons points aux médias de proximité mais pointe des manquements

Le CSA salue ainsi le respect des nouvelles règles en matière d'accessibilité, à savoir la mise à disposition de programmes avec sous-titres ou audiodescription. Au total, les 12 médias atteignent une moyenne de 49% en durée de programmes rendus accessibles par le sous-titrage alors que l'objectif est de 35% en 2023.

L'organisme pointe que les obligations en matière de production propre, bien que respectées, n'ont pas encore atteint leur niveau pré-crise sanitaire (3.974 heures combinées en 2022 contre 4.294 heures en 2019).

Les obligations en matière de production propre sur internet sont par contre majoritairement respectées, malgré quelques disparités marquées entre les éditeurs, et ce travail paie, selon le CSA, qui montre que les 12 MDP cumulent plus de 530.000 abonnés sur Facebook, soit davantage que certains grands titres d'information en Belgique francophone.

Le CSA se montre plus critique concernant les enjeux liés à l'égalité et la diversité. Il pointe seulement des "initiatives éparses" et déplore que des MDP qui "vont jusqu'à considérer qu'elle n'est pas utile à mettre en œuvre au sein de leur média". Le CSA n'a pas notifié de griefs aux éditeurs, mais demande d'avancer sur cette matière.

Enfin, l'organisme estime que peu de MDP proposent aujourd'hui des programmes d'éducation aux médias, malgré les obligations en place.

"L'ambition de ces nouvelles obligations pourrait être revue, notamment par un travail de clarification et de quantification des objectifs attendus dans certaines matières", conclut le CSA.