L'Hôtel de ville bruxellois vêtu de rose pour la Journée de lutte contre le cancer du sein

Les illuminations en rose de lieux importants à travers le monde ont cours depuis plus de vingt ans, explique l'ASBL. Plusieurs bâtiments de Belgique se parent chaque année d'une lueur rose au cours du mois international de sensibilisation au cancer du sein. Bruges et Lierre ont ainsi déjà rosé leurs Hôtels de ville respectifs entre fin septembre et début octobre. Celui de Bruxelles, lui, sera uniquement illuminé le 19 octobre entre 21h00 et 23h00.

"Par cette action, nous voulons donner un coup de pouce à toutes les (ex-) patientes du cancer du sein et à leur entourage", explique Hilde Debackere, directrice générale de Pink Ribbon, dans un communiqué. "Nous sommes extrêmement heureux que de si belles illuminations aient lieu cette année encore et d'apporter une visibilité supplémentaire pour sensibiliser à cette maladie qui touche 1 femme sur 9 dans notre pays"

Le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, a, lui, précisé qu'en plus de l'illumination, d'autres actions de sensibilisation, d'information et de prévention ont également été mise en place.