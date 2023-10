Louvexpo accueillera le 1er salon des Entreprises de Travail adapté en Hainaut en novembre

Le premier salon des Entreprises de Travail adapté (ETA) en Hainaut sera organisé les 8 et 9 novembre à Louvexpo à La Louvière. L'événement, inédit en Wallonie et mis sur pied par Hainaut Développement en collaboration avec la Fédération des Entreprises de Travail adapté du Hainaut, rassemblera les 20 ETA hainuyères et s'adressera tant aux entreprises qu'aux particuliers.