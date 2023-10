Météo - Des nuages dans l'après-midi avant l'arrivée des averses

Si les précipitations seront rares dans les prochaines heures, elles seront bien plus importantes en fin d'après-midi à la suite de l'arrivée d'une zone de pluie allant de la frontière française vers le reste du pays. Le vent sera modéré, et sur le relief parfois assez fort, d'est à sud-est.

La zone de pluie quittera le territoire par les Pays-Bas et l'Allemagne vers minuit et le ciel se partagera entre éclaircies et champs nuageux pour le reste de la nuit. Un risque temporaire d'averse résiduelle est toutefois annoncé. Les minima se situeront entre 10 et 15 degrés et le vent sera modéré de secteur sud-sud-ouest.

Jeudi, la grisaille dominera en début de journée, avec quelques averses en provenance de la France durant l'après-midi. Il fera encore doux avec des températures grimpant de 16 à 19 degrés. Le vent sera faible à souvent modéré de sud puis de sud-est.

Après une nuit qui débutera sous les nuages avant l'arrivée d'une nouvelle zone de pluie, la journée de vendredi sera marquée par une perturbation active sur tout le pays tout au long de la journée. Les maxima se situeront entre 13 degrés dans les Ardennes et 16 degrés en plaine. Le vent sera d'abord modéré à assez fort. Les rafales pourront progressivement atteindre 50 à 60 km/h.

Le week-end s'annonce également sous les averses, selon les dernières prévisions de l'IRM.