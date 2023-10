Open de snooker d'Irlande du Nord - Julien Leclercq se qualifie sans problèmes pour la phase finale

Duffy, 34 ans et 91e joueur mondial, a remporté le premier frame devant son public, mais Leclercq (WS 70) a riposté et réalisé deux breaks consécutifs, de 51 et 82, pour prendre l'avantage. Duffy a commis trop d'erreurs ensuite et Leclercq, 20 ans, a remporté les deux frames suivants.

Résultat :

Julien Leclercq (70) - Adam Duffy (Ang/91) 4-1 (25-58, 64(51)-5, 82(82)-0, 62-16, 66-13)