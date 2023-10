Red Flames - Serneels appelle 23 Red Flames pour le diptyque face à l'Angleterre en Ligue des Nations

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football Ives Serneels a convoqué 23 joueuses pour les deux rencontres de Ligue des Nations féminine face à l'Angleterre, championne d'Europe en titre, le 27 octobre à Leicester et le 31 octobre à Louvain. Serneels ne pourra pas compter sur Hannah Eurlings ni Chloé Vande Velde, blessées, et s'est passé d'Amber Tysiak et Jarne Teulings. Yana Daniëls, Constance Brackman, Isabelle Iliano et Jody Vangheluwe les remplacent dans la sélection.